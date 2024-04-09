Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayarak, tüm Manisalıların bayramını kutladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ramazan Bayramı mesajında şunlara yer verdi: “Sevgi, hoşgörü ve paylaşmanın yüce duygularının yaşandığı mübarek Ramazan Bayramı’na kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, birbirimizi sevmenin, saygı duymanın, hoşgörü ve dayanışma duygularını pekiştirmek için önemli günlerdir.

Kırgınlıkları ve küskünlükleri bir kenara bırakarak, sevgi ve kardeşlik duygularıyla kucaklaşmanın yanı sıra bayramda, yoksul ve muhtaç durumdaki komşularımızı hatırlamak, yaşlılarımızı ve hastalarımızı ziyaret etmek ve bayram sevincini paylaşmak gibi dayanışma ve paylaşmanın güzel erdemlerini unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle sevgi, hoşgörü ve paylaşmanın yüce duygularının yaşandığı mübarek Ramazan Bayramı’mızı kutluyor; birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, sevgi ve saygının hakim olduğu bir toplum inşa etmek için hep birlikte çalışacağımızı vurgulamak istiyorum. Mutlu bayramlar Manisa’m.”