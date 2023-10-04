Ferhat Göçer, MSG’nin MESAM ile ortaklaşa yürüttüğü süreç sonucunda yenilenen Spotify sözleşmesi ve Türkiye’deki otel ve konaklama tesislerinin lisanslama faaliyetleri hakkında attıkları adımlar konusunda açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - MSG üyelerine seslenen Ferhat Göçer, eser sahiplerini sevindirecek haberi açıkladı.

Yerli, yabancı milyonlarca müzik eserini içeren dijital müzik dinleme platformu Spotify ile uzun süren zorlu görüşmeler yaptıklarını dile getiren Göçer, “Spotify ile zorlu bir müzakere sonrasında anlaşmamızı yeniledik. Gelir artışı başta olmak üzere siz üyelerimiz lehine talep ettiğimiz bütün şartlar Spotify tarafından kabul edilmiştir. Hak mücadelesi ve istediğimizi almak uzun zaman ve sabır istiyor ama mali şartlar açısından bu sabrımıza değecek kazanımları elde ettiğimizi müjdelemek istiyorum" dedi.

MSG ve MESAM’ın, ülkemizdeki otelleri ve konaklama tesislerini lisanslamak için kurdukları MSF, (Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu) bu doğrultuda bakanlığın çıkardığı genelge ile önemli bir çalışmaya imza attı. MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer “Mayıs ayında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çıkarılan genelge ile turizm işletme belgeli otellere ve konaklama tesislerine müzik lisans belgesi zorunluluğu getirildi, haziran ayından bugüne mevcut lisanslı 2 bin civarı otelin üzerine ek toplamda 3 bin 500’den fazla otel ve konaklama tesisi federasyonumuza başvurup lisans bedeli ödeyerek bizlerle anlaşma yaptı” diye konuştu.

Göçer, bu yıl sonuna kadar hedeflerinin bu sayıları iki katına çıkarmak olduğunu söyleyen sanatçı gerek pandemi gerekse meslek birlikleri arasındaki sürtüşmeler nedeni ile durma noktasına gelen umuma açık mahallerin lisanslama gelirlerini toplayıp eser sahiplerine ulaştırmak istediklerini dile getirirken,diğer tüm müzik meslek birliklerini güçlerini birleştirerek ortak hareket etmeye davet etti.