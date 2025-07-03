Feridun Özbay Sokağı, İzmit Belediyesi ekiplerinin yaptığı aydınlatma çalışmalarıyla artık daha modern ışıl ışıl görünüme kavuştu.KOCAELİ (İGFA) - Modern ve konforlu bir İzmit için çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, Feridun Özbay Sokağı’nda ışıklandırma çalışması gerçekleştirdi.

Sokak, modern ve led ışıklarla donatılarak hem güvenlik hem de estetik açıdan modern bir görüntüye kavuştu. Yapılan çalışmalar vatandaşlar ve esnaf tarafından yapılan çalışmayı büyük beğeniyle karşılandı.