Fersan, yenilikçi ürünleriyle WorldFood Gıda Fuarı’nda katılımcıların ilgi odağı oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin lider sirke üreticisi Fersan, “32. WorldFood İstanbul: Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı”nda sektör paydaşlarıyla bir araya geldi. Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası kabul edilen ve 3 - 6 Eylül 2024 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuarda, Fersan lezzetli ve inovatif ürünleriyle katılımcıların ilgi odağı oldu.

Ziyaretçiler fuar süresince başta sirke çeşitleri olmak üzere Fersan markalı ürünlerin yanı sıra Develey ve Löwensenf marka sos ve hardalları, AIKO Uzakdoğu sos çeşitlerini ve yine Fersan’ın Türkiye pazarına sunduğu Teekanne çay markasını yakından inceleme imkanı bulurken, söz konusu ürünler büyük ilgi ve beğeni topladı. Fuarda ayrıca Fersan tarafından geliştirilen ve Ferfresh markasıyla pazara sunulacak doğal içerikli temizlik sirkelerinin bilgisi de katılımcılarla paylaşıldı.

Fersan olarak sektörde lider konumunda oldukları ve doğallığına sadık kalarak ürettiklerini kaliteli sirke kategorisi, sos ve turşu gibi ürünleri, yenilikçi ve global markalı ürünlerle beraber iç ve dış pazarlara sunduklarını belirten Fersan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürhan Güven, konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi: “Fersan olarak birbirinden doğal, lezzetli ve inovatif ürünlerimizi 32. WorldFood İstanbul Fuarı kapsamında sektördeki paydaşlarımızla buluşturduk. Hem yeni iş birlikleri kurduğumuz hem de lezzet tutkunlarına ilham verdiğimiz son derece başarılı geçen bu etkinlik süresince standımızı ziyaret eden ve görüşlerini bizlerle paylaşan tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.” dedi.

Çalışmalarını “Önce İnsan” anlayışıyla yürüten ve 46 yıldır geleneksel ürünleri tüketiciler ile buluşturarak yıllık 30 bin ton sirke üreten Fersan, ürünlerini 40’tan fazla ülkeye ihraç ediyor. Develey Group şirketi olan ve %25 ile pazar lideri konumunda bulunan Fersan, liderliğini 2024 yılında da devam ettiriyor.

Fersan Hakkında: 1978’den beri üretim faaliyetleri gösteren köklü bir şirket olarak Fersan, ürünlerinin imalatı sırasında gıda güvenliği ve kaliteyi ön planda tutarak güçlü tedarik zinciriyle ürünlerin doğallığını gözetmektedir. Sürdürülebilir yönetim anlayışıyla, sözleşmeli tarım yaptıkları çiftçilerine verdiği eğitimler ve periyodik olarak tarlalara gerçekleştirilen kontroller ile ürünlerini tohumdan pakete kadar takip ederek doğallıklarını izleyebilmektedir. Fersan, Almanya önde olmak üzere Avrupa Birliği, ABD, Türk Cumhuriyetleri, Arap ülkeleri, Avustralya, Rusya, Japonya, İsrail, gibi 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmekte ve her geçen yıl ülke sayısını artırmaktadır.