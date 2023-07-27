Kayseri'nin Talas Belediyesi’nin Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak yıl boyu düzenleyeceği ‘Festival Talas’ etkinliklerinin ilki olan ‘Kadınlar Matinesi’ gerçekleşti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesinde kadınlar tarafından yoğun ilgi gören etkinlikte Başrollerini Demet Akbağ ve Yetkin Dikinciler’in paylaştığı ‘Nadide Hayat’ filmi gösterildi.

Gezegen sosyal tesiste yapılan organizasyonda kadınlar hem sosyalleşti hem de kadınların ayakta kalma hikayesini konu edinen ‘Nadide Hayat’ filmiyle farklı vakit geçirdi.

Program öncesi kürsüye gelerek konuşma yapan Başkan Yalçın, kadınların hayattaki yerlerine ve önemine değindi. Kadınların güçlü olması gerektiğini belirten Başkan Yalçın, Kurtuluş Savaşı gibi önemli anlarda hep kadınların yükü omuzladıklarını belirtti.

“KADINLAR ÖRNEK ALACAĞIMIZ KİŞİLER”

Başkan Yalçın şunları söyledi: “Bizim gençlik yıllarımızda kadınlar matinesi olurdu, matinede kadınlar bir araya gelirler, kültürel etkinlikler olur, film izlerlerdi sonrada akşam onlar hakkında sohbet ederlerdi. Şehrin bir araya gelebilmesi için iyi etkinliklerdi. Bugün de nostalji olsun diye adına kadınlar matinesi dedik ama aslında bugün burada bir film seyredeceğiz. Bu film, bir kadının kendi ayağının üzerinde durmasının filmi. Hayatımızda bazı sıkıntılar olabilir, bazı imkanlardan uzak olabiliriz ama kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız gerekiyor. İşte bu filmde de bu anlatılıyor. Neden bu filmi paylaşmak istedik? Çünkü başroldeki bir hanım. Aynı zamanda da bu hanımın kaybettiklerinin yanında gençlere örnek olacak şekilde kendi hayatını başarıya kavuşturmasının filmi. Kadınlarımız, annelerimiz mutlu olursa herkes mutlu olur. Çocuklarımız mutlu olur. Bir zamanlar Kurtuluş Savaşı’nı kadınlar taşıdı sırtında. Ailenin kazanımlarını hem hanımlarımız sırtında taşıdı. Onun için hanımların ‘Benden geçti’ demeye hakkı yok diye düşünüyorum. Çünkü hanımlar hakikaten bizim en örnek alacağımız kişiler.”