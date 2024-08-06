Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Söğütlü Mahallesi’nin tek su kaynağının HES’e, oradan da Seydikemer’in mahallelerine yönlendirilmesi kararına karşı oturma eylemi yapan köylüler, suyu bölmek için getirilen iş makinelerinin dere yatağına girmesini engelledi.Burak Necip BAŞAR / GÜNDEM FETHİYE

MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Söğütlü Mahallesi’nde yaşayan yurttaşların tek su kaynağı olan Bozluca su kaynağının 16 Temmuz 2024’te Fethiye Sulama Birliği’ne tahsisi yapılmıştı.

Söğütlü köylüleri, su kaynaklarını vermek istemedi ve suyun kendi köylerine geçişini sağladı.

Bunun üzerine; Fethiye Sulama Birliği ve tahsis dolayısıyla Sekiyaka 2 Hidro Elektrik Santrali’nden geçen suyun ulaşacağı köylerin muhtarları, Söğütlü Muhtarı ve azaları hakkında şikayette bulundu.

KÖYÜNDEN ÇIKAN SUYU KULLANAN KÖYLÜLER “MÜTECAVİZ” OLDU

Suyun bölünme bölgesinin Seydikemer ilçesinde kalması sebebiyle Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker’in imzasını taşıyan şikayete ilişkin kararda, suyu kendi köylerine yönlendiren muhtar ve azalarının “3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında zilyetlik hakkına tecavüz ettiği belirtildi.

Dün (5 Ağustos) tebliği yapılan kararda; mütecavizlerin keşif, infaz memuru ve araç masraflarını 4 bin 525 TL olarak müştekiye ödemesine hükmedildi.

Söğütlü Muhtarı Süleyman Ölmez, kararı kabul etmediği yönünde şerh düşerek tebligatı imzaladı.

Ölmez, mahallelerinde sulanan alan tespiti için 35 gün önce başvuru yaptıklarını ancak bir geri dönüş alamadıklarını belirtti. Su tahsisinin köylerine 300 dönüm için yapıldığını belirten Ölmez, köydeki sulanan alanın bin 570 dönüm olduğunu aktardı.

Ölmez, tespit başvurularına 35 gündür yanıt alamadıklarını ancak kendileri hakkındaki şikayetin iki günde karara bağlandığına dikkat çekti.

Kararın, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilisi tarafından tebliğinin ardından bölgeye iş makineleri yönlendirildi. Aynı zamanda jandarma ekipleri bölgede konumlandı.

“ÖLSEK DE SUYUMUZU VERMEYECEĞİZ”

Köylüler, su yatağı olan Akçay’ın içinde oturma eylemi yaparak, iş makinelerinin sularını kesmesine tepki gösterdi.

Jandarma ekipleri, alandan çıkılmazsa müdahale edileceğini belirterek, köylülerin alandan uzaklaşmasını talep etti.

Köylüler, sularını böldürmeyeceklerini ifade ederek, bölgeden ayrılmadılar ve oturma eylemlerini sürdürdüler. Yaklaşık beş saat süren oturma eyleminin ardından jandarma; müdahale uyarısı yaparak, köylülere 15 dakika süre verdi.

Köylüler, “Ölsek de suyumuzu vermeyeceğiz” dedi ve alanda kalmaya devam etti.

Verilen sürenin dolmasıyla birlikte köylülerin yanına gelen jandarma ekipleri, eylem yapan yurttaşlar hakkında adli işlem başlatıldığını belirtti ve müdahale etmeden alanı terk etti.

Jandarma ile birlikte iş makineleri de alandan uzaklaştı ve köylüler sularının kesilmesini önledi.

Oturma eylemi sırasında suyunu korumak isteyen köylüler, Gündem Fethiye’ye açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki üç su kaynağının aşağıdaki köylere verildiğini ve kendilerinin tek su kaynağı kaldığını söyleyen Dilek Kazık, tespit talepleri sonuçlanmadan suyun bölünmesinin istenmesine tepki gösterdi ve “Tespit yapılsın, biz sorunumuzun çözülmesini istiyoruz” dedi.

“BİZE 300 DÖNÜMLÜK SU VERİRLERSE, AĞAÇLARIMIZ KURUR”

Su kaynağını dedelerinden beri kendilerinin kullandığını söyleyen Yurdagül Semerci, köylerine gelen DSİ yetkilisinin suyu köye vereceklerini yönünde söz verdiğini ancak bu sözü tutmadıklarını söyledi.

Semerci, “Bizim sulanan yerimiz 300 dönüm değil, bin 570 dönüm. Bize 300 dönümlük su verirlerse, ağaçlarımız kurur” dedi.

Söğütlü Mahallesi Azası Süleyman Erat, DSİ yetkilisinin sulanan alan tespiti yapılana kadar suyun Söğütlü’ye verileceğini söylediğini belirtti ve “Bu su 300 dönüm olarak bölünürse, köyümüze ulaşmaz” diye konuştu.

“BU İŞİN ARKASINDA HES VAR”

Kenan Ölmez ise; su tahsisinin HES için yapıldığını ifade ederek, santral yetkilisinin boru ve iş makinelerini kendilerinin getirdiğini söylediğini aktardı. Ölmez, “Bu işin arkasında HES var. Diğer köylere suyun yetmemesi gibi bir durum yok” ifadelerini kullandı.

Sulanan arazilerinin tapulu olduğunu ve bu alanları yetkililerin tespit etmesi gerektiğini ifade eden Ülkü Durukan, “Burada bir yanlışlık olduğunu düşünüyoruz. Bu yanlışlığın bir an önce giderilmesini istiyorum” diye konuştu.

SUYUMUZU BÖLERLERSE BİZ BİTERİZ”

Geçimlerini tarım yaparak sağladıklarını söyleyen Gülsiye Durukan ise, “Bizim suyumuzu bölerlerse biz biteriz. Başka suyumuz yok” dedi.

Su tahsisinin siyasi baskılar ile Seydikemer ilçesine yönlendirildiğini belirten Yüksel Çelik ise, köyünde ağırlıklı olarak hükümete oy verildiğini söyledi ve “Bizim verdiğimi oyların karşılığı bu mu?” diye sordu.