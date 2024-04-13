Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen Osman Gazi’yi Anma ve Fetih Şenlikleri için Tophane Meydanı’nda görkemli açılış bir töreni düzenlendi. Açılış töreninin ardından binlerce Bursalının katılımıyla gerçekleştirilen Fetih Yürüyüşü ise Saltanat Kapı’dan başlayarak, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde son buldu.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Osmanlı’nın beylikten cihan devletine uzanan şanlı yolculuğun ilk kapısı olan Bursa’nın fethinin 698’inci yılında düzenlediği Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri ile tüm kente fetih coşkusunu yaşatıyor. Bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen Fetih Şenlikleri kapsamında Tophane Meydanı’nda görkemli bir açılış töreni gerçekleştirildi. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde Bursa Mehter Takımı ve Kılıç Kalkan Ekibi’nin gösterisi ile coşku doruğa çıktı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine; Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Saldız, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümin, önceki dönem Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

“GEÇMİŞİMİZİ GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Osmangazi Belediyesi olarak bu yıl 19’uncusunu gerçekleştirdiğimiz “Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’ni geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine büyük bir coşku ve adına yaraşır şenlik havasında kutlamaya devam ediyoruz. Bursa’nın fethini canlandırmak, fetih coşkusunu yüzyıllar sonra yeniden yaşatmak, tarihimizi, kültürümüzü ve geleneklerimizi canlı tutmak amacı ile düzenlediğimiz şenliklerde, birçok etkinliği hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Nisan ayı boyunca şehrimizde adeta bir bayram havası yaşatan etkinliklerle; Bursa’nın kuruluş felsefesini bilimsel toplantılarda, sportif faaliyetlerde ve yaşam kültüründe sergiliyor, yaşatıyoruz. Yörükleri, Türkmenleri, yerli ve yabancı birçok kişiyi bir araya getiren, Türk geleneklerini şölene dönüştüren Fetih Şenlikleri ve yürüyüşü ile tarihimize, kültürümüze ve geleneklerimize yolculuk ediyor, geçmişi geleceğe taşıyoruz. Bizler fetih yürüyüşü ile tüm dünyaya birliğin, beraberliğin, barışın ve hoşgörünün mesajını veriyoruz” dedi.

NİSAN AYINDA FETİH ÇOŞKUSU KENTİ SARACAK

Fetih Şenlikleri’nin etkinlik takvimi hakkında katılımcılara bilgi veren Başkan Aydın, “14 Nisan Pazar günü köylerimizin düğün kültürünü yaşatmak için geleneksel hale getirdiğimiz köy düğününde buluşacağız. Tüm hemşehrilerimizin davetli olduğu etkinlik saat 12.00’de Armutköy’den gelin alma ile başlayacak, Dereçavuş’ta nikah töreni ve eğlenceyle devam edecek. Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri, 21 Nisan Pazar günü düzenlenecek Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu ve Halk Koşusunun ardından 28 Nisan Pazar günü Armutköy’de gerçekleştirilecek Rahvan At yarışlarıyla sona ermiş olacak. Sözlerime son vermeden önce bir hatırlatmada bulunmak isterim. Şenliklerimize katılarak unutulmaz anları fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiren fotoğrafçılar bu yıl da ödüllendirilecek. Türkiye’nin farklı illerinden gelecek profesyonel jüri üyelerinin seçtiği fotoğraflardan oluşacak sergi ve ödül töreniyle 2024 yılı fetih şenliklerini noktalamış olacağız. Bizleri bu güzel etkinliklerde yalnız bırakmayan ve fetih coşkumuza ortak olan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Önceki dönem Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da yaptığı konuşmada, “19 yıl önce başlayan Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri, her yıl büyüyerek devam ediyor. Nisan ayını boyunca spordan kültür ve sanata kadar pek çok alanda düzenlenen etkinliklerle, kentimizin fethini kutluyoruz. Türk milletinin birliğini ve beraberliğini buradan tüm dünyaya gösteriyoruz. Dünyaya barışı, huzuru getirecek olan Türk milletidir diyoruz ve bunun da kıvılcımının atıldığı yer Bursa ve Osmangazi’dir. Bu etkinliklerde bunun bir meşalesidir” ifadelerini kullandı.

DEV KORTEJ İLE FETİH YÜRÜYÜŞÜ

Konuşmaların ardından şenliklerin en önemli ayağını oluşturan Fetih Yürüyüşü, halkın geniş katılımıyla Saltanat Kapı’dan başladı. Atlı birlikler, kılıç kalkan ekibi, mehter takımı, yöresel derneklerin halk oyunları ekipleri, amatör spor kulüplerinin sporcuları, sivil toplum kuruluşları üyeleri, ahi gurupları ve çeşitli derneklerin temsilcilerinin yer aldığı dev kortej, konfetilerin patlamasıyla birlikte yürüyüşe geçti. Kortejin geçişi sırasında protokolü alkışlayan vatandaşlar da şenlik coşkusunu doyasıya yaşadı. Yol kenarına sıralanan binlerce Bursalı bu muhteşem görüntüyü ölümsüzleştirmek için adeta fotoğraf çekme yarışına girdi. Dev bir kortej eşliğinde gerçekleşen Fetih Yürüyüşü, Saltanat Kapı, Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi güzergahında devam ederek Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi önünde halk dansları ekiplerinin muhteşem gösterisiyle son buldu. Başkan Aydın da ekiplerin oyunlarına eşlik etti.