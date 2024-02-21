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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde FETÖ'ye yönelik sürdürülen 'Kıskaç' operasyonlarının 7'incisini 14 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini duyururken, operasyonlarda 67 şüphelinin yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Kıskaç operasyonlarının 7'incisi 14 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 67 şüpheli yakalanırken, çok miktarda para, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.

Böylelikle 1 Haziran 2023'ten bu yana FETÖ'ye yönelik düezenlenen toplam 4 bin 22 operasyonda 6 bin 45 şüpheli yakalanmış oldu.