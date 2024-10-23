3 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-29" operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Bursa ve Manisa'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-29” operasyonlarında 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonlarda farklı soruşturmalar kapsamında haklarında örgütün askeri yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulundukları, mrgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlarla örgüt mensuplarıyla iletişime geçtikleri, örgüte ait evlerde kaldıkları, sohbet ve toplantılarına katıldıkları, örgütün kripto haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı oldukları, örgütün güncel yapılanması içerisinde güncel olarak örgüt evlerinde kaldıkları belirlenen 12 şüpheli şahsın yanı sıra FETÖ elebaşısının ölümü sonrasında sosyal medya üzerinden örgüt elebaşını övücü mahiyette paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 3 şüphelinin yakalandığını açıklandı.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle'' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/TC_icisleri/status/1848992882327228599