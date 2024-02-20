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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün şampiyon güreşçisi Feyzullah Aktürk, geleneğini bozmadı ve bu yılda ülkemize şampiyonluğu getirerek 3’üncü kez Avrupa Şampiyonu oldu.BALIKESİR (İGFA) - Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo finalinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreşçisi Feyzullah Aktürk, Slovak rakibi Boris Makoev’i 8-0 yenerek altın madalya kazandı ve üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aktürk “3 yıldır yenilmemenin gururunu yaşıyorum. Önümüzde olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonası var. Tekrar hazırlık sürecimiz olacak. 1 hafta 10 gün şampiyonluğun tadını çıkarmak. Ondan sonraki planlarımız turnuvalara odaklı devam edecek. Buradan bizden dualarını eksik etmeyen Türk milletine teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili eşime, aileme, Balıkesir Büyükşehir Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkürlerimi sunuyorum. Rize’de kuvvet antrenmanı yaptık. Onu yaptıktan yükseklik kampına çıktık. Başkanımız nereyi istesek gönderiyor. Bu anlamda başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizden desteklerini esirgemiyor. Daha sonra buraya geldik. İyi hazırlandık. Tekrardan zirvede yer almak istiyorum.” diye konuştu.