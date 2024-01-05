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2023 yılı Türkiye otomotiv sektörü satış sonuçları, ODMD (Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği) tarafından açıklandı. FIAT markası, 2023 yılında Türkiye toplam otomotiv ve otomobil kategorilerinde en çok tercih edilen marka olurken, toplam pazarda 2019 yılından bu yana sürdürdüğü liderliğini devam ettirdi.İSTANBUL (İGFA) - FIAT, Türkiye toplam otomotiv satışlarında 2023 yılında da zirvedeki yerini korudu. 2019 yılından bu yana liderliği bırakmayan ve üst üste 5 yıldır lider olan ilk marka unvanını alan FIAT, otomotiv pazarında 1 milyon 232 bin 635 adetle rekor satış rakamına ulaşılan 2023 yılında, 193 bin 622 adetlik toplam satış adedi ile yüzde 15,7 pazar payı elde etti.

Hem otomobil hem toplam otomotiv pazarında en çok tercih edilen marka olan FIAT, otomobil pazarında 125 bin 346 adetle yüzde 13 Pazar payı, hafif ticari araç pazarında 68 bin 276 satış adedi ile yüzde 25,7 Pazar payı elde etti.

Egea modeli, 8’inci kez, binek otomobil pazarında liderliği elde ederken, hafif ticari araçlar ürün gamının minivan sınıfında yer alan güçlü oyuncusu Fiorino da 42 bin 250 adetlik performansıyla, segmentinde en çok tercih edilen model oldu.

FIAT, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen; markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendiren ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2023 Gladyatörleri’nde toplam 5 kategoride ödüllendirildi.

Marka, “En Çok Tercih Edilen Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası”, “En Çok Tercih Edilen Otomobil Markası”, “En Çok Tercih Edilen Hafif Ticari Araç Modeli” ve “En Çok Tercih Edilen Otomobil Modeli” ödüllerinin yanı sıra; “Yılın TV Uygulaması” Kategorisi’nde “Fiat 500e Reklam Filmi” ile ödüle layık görüldü.

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, “Rekor satış adedine ulaşılan 2023 yılında 193 bin adetlik satış adedimizle üst üste gelen beşinci pazar liderliğimizin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Toplam pazar liderliğinin yanı sıra otomobil pazarında da “Türkiye’nin en çok tercih edilen markası” olmaya devam etmemiz, Egea modelimizin tam 8 yıldır “Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili” ve Fiorino modelimizin de “Türkiye’nin en çok tercih edilen hafifi ticari araç modeli” olması mutluluğumuzu bir kat daha arttırıyor. FIAT markasının her yıl artarak devam eden başarı hikayesinin kahramanları olan tüm ekip arkadaşlarımızı ve Fiat Bayi Teşkilatı’ımızı gönülden tebrik ediyor, markamızı ve ürünlerimizi tercih eden tüm müşterilerimize bize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.

2019 yılından beri devam eden pazar liderliğinin getirdiği sorumluluk ile ürün gamını ve hizmet yelpazesini sürekli geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Aytaç; “Ürünlerimizi 2023 yılında da müşteri beklentileri doğrultusunda yenilemeye devam ettik. 2015 yılından günümüze her sene yenilenen Egea ailesinde, 2023 yılında Sedan ve Cross gövde tiplerinde sunulan özel seri, şık ve sportif “Limited” versiyonumuz büyük beğeni topladı. Müşteri ihtiyaçları paralelinde yenilenen Egea ailesinin önümüzdeki yıl da getireceğimiz yeniliklerle yine zirvede yer alacağına inanıyorum. Egea’nın yanı sıra Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak tasarladığımız “Fiorino 100. Yıl” versiyonu da büyük ilgi gördü. 2023’ün ilk çeyreğinde satışa sunduğumuz markamızın en özel modeli elektrikli 500e kısa zamanda büyük ilgi gördü. Yine 500 ailesinde yer alan 500X modelimizin de gelişmiş hibrit teknolojisiyle donatılmış versiyonunu pazara sunarak yeniliklerimize devam ettik.” diye konuştu.

Aytaç, otomotiv sektörünün her anlamda bir değişim sürecinden geçtiğini de kaydederek şunları söyledi; “Bu değişim süreci bizleri çok yönlü araştırma ve geliştirmeye yönlendiriyor. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıran, onlara katma değerli hizmetler sunan yeni mobilite hizmetlerini devreye almayı çok önemsiyoruz. Hayata geçirdiğimiz mobilite hizmetlerimizin, müşterilerimize katma değer sağlayarak markamızı zirveye taşıdığını düşünüyorum. Çünkü FIAT bir otomotiv markası olmaktan ziyade hayatın içinde çözümler sunan bir marka olarak konumlanıyor.” diyerek sözlerine son verdi.

FIAT, hayatı kolaylaştıran ve iyi tasarlanmış mobiliteye erişimini sağlamak hedefiyle çalıştı ve hayata geçirdiği yenilikçi hizmetlerle otomotiv sektörüne yeni soluklar getirmeye 2023 yılında da devam etti. Kullanıcılarına bir otomobilden fazlasını sunarak yolculukları daha keyifli hale getirmeyi sürdüren marka, Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik uygulaması olan Connect’i güncellemeye devam etti. Marka 2023 yılında, Connect'i giyilebilir teknolojinin en yaygın örneği olan akıllı saatler üzerinden kullanıma sundu. Kullandığın kadar öde sigorta hizmeti ve kaza riski yüksek noktaları önceden uyaran güvenlik hizmetlerine ilaveten “Geleceğin Satış Sonrası” mottosuyla devreye alınan Akıllı Servis uygulaması ile FIAT sahipleri “aracını kullandıkça öde" modeliyle servis ihtiyaçlarını modern bir anlayışa taşıdı ve servis işlemlerinden abonelik yöntemiyle tam kapsamlı şekilde faydalanma imkânı sunmaya başladı. Türkiye otomotiv sektöründe bir ilk olan ve “Kullandıkça öde” iş modelini temel alan sistem, satış sonrası hizmetlerde yeni bir sayfa açtı.