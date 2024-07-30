Fiat Tasarım Merkezi (Centro Stile FIAT) ile Armani Stil Merkezi'nin ustalığına bir övgü niteliğinde yaratılan 500e Giorgio Armani özel serisi, Armani'nin eşsiz zarafeti ve FIAT 500’ün farklı ve cesur tasarım ruhunu yansıtıyor.

İSTANBUL (İGFA) - FIAT'ın 125. yıldönümü vesilesiyle, Giorgio Armani ve FIAT arasında önemli bir iş birliği duyuruldu.

2020 yılında özel üretim 500e modeli için iş birliği yapan iki İtalyan marka, güçlerini bu kez Made in Italy'nin dört tekerlek üzerindeki en iyi ifadesi olabilecek 500e Giorgio Armani özel serisini yaratmak için birleştirdi. İtalyan tasarımını, stilini, işçiliğini, yaratıcılığını ve dünya çapındaki başarısını temsil eden bu iki ikon marka eşsiz bir klasik yaratmak için bir araya geldi.

Modelin tanıtım filminde de vurgulandığı gibi, sürülmek için değil adeta giyilmek için tasarlanan 500e Giorgio Armani, Torino'daki Centro Stile FIAT ile Armani Stil Merkezi'nin ustalığına bir övgü niteliğinde. Her iki şirketin tasarımcıları, bu iki markanın ruhunu tek bir eserde damıtabilmek için aylar boyunca çalıştı. Yeni bir otomobil ya da yeni bir moda koleksiyonu yaratırken ince detaylara gösterilen titizlik, 500e Giorgio Armani’de yer alan malzemeler, renkler ve stil ögeleri için de gösterildi. 500e Giorgio Armani, hem Giorgio Armani'nin eşsiz zarafetini hem de Fiat 500e'nin farklı ve cesur kişiliğini yansıtıyor.

Bu özel model için iki yepyeni renk yaratıldı: Koyu yeşil ve seramik grej! Koyu yeşil, Giorgio Armani'nin tarzını canlı bir şekilde yansıtırken, seramik grej, gri ve bejin eşsiz bir şekilde harmanlanmasıyla oluşuyor. Dış tasarımda sade ve temel bir yaklaşım benimsenirken, jantlarda GA logosunun makro ölçekte temsil edilmesi otomobilin belirgin özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

İç mekanda ise klasik zanaatkarlığı yansıtan şerit dikişler ve üç boyutlu desenler dikkat çekiyor. Aracın iç malzemeleri en yüksek kalitede seçilmiş ve Milanolu Maestro logosu ile farklılaştırılmış. Gösterge panelinde, kapı içlerinde ve arka camda Armani'nin imzası bulunuyor. Otomobilde Full LED Infinity Design farlar ve cam tavan kullanılıyor. 500e Giorgio Armani’de, birinci sınıf JBL müzik sistemi, 7" TFT Ekran, 10,25" Dokunmatik Ekranlı NAV, DAB Radyo ve kablosuz CarPlay / Android Auto özellikleri sunuluyor.

Kombine WLTP çevrimde 320 km'ye kadar menzile sahip olan bu model, 87 kW ve 118 hp gücünde elektrik motoru ve en gelişmiş ADAS sistemi, Seviye 2 sürüş destek sistemi ile donatıldı.

İtalyan mükemmelliğini eko-sürdürülebilirlikle yan yana getiren ve sınırlı sayıda üretilecek olan 500e Giorgio Armani 2025 yılından itibaren satışa sunulacak.