İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi ortaklığında vatandaşlara daha iyi bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla başlatılan Fikirhane İzmit Projesi’nde organizasyon komitesine 104 genç başvuru yaptı. Başkan Hürriyet, ‘Ben de varım’ cesareti gösterip projeye katkı sağlayan gençleri tebrik ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Fikirhane İzmit projesi ile bu kentin gençlerinin fikirlerini almaya hazırlanıyor. Başta gençler olmak üzere kentte yaşayan tüm vatandaşların sürdürülebilir bir kent için söz sahibi olabileceği proje kapsamında 10 Temmuz tarihinde organizasyon komitesi başvuruları başlamıştı. Organize komitesine için 104 kişi başvuru gerçekleştirdi.

LANSMAN YAPILACAK

Fikirhane İzmit projesi kapsamında İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ezgi Çalışkan ve Organizasyon komitesine seçilen 15 genç ile bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gençlerle böyle güzel bir projeyi birlikte yürütmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. Toplantıda proje sürecinde yapılacaklar ve projenin daha fazla kişiye ulaşması için yapılacak çalışmalar gençlerin fikirleriyle birlikte şekillendi. Fikirhane İzmit Organizasyon Komitesi Başkanı Ebrar Keskin tarafından organizasyon komitesinin tamamladığı çalışmalar konusunda sunum gerçekleştirildi. Ayrıca kısa süre içerisinde Fikirhane İzmit projesinin lansman programının yapılacağı kararlaştırıldı.

104 KİŞİYİ TEBRİK ETTİ

Fikirhane İzmit projesinde yer alarak kentin bugünü ve geleceğinde rol almak isteyen 104 kişi organize komitesine başvuru yaptı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şehrin çeşitli konularında toplumun fikirlerini ve düşüncelerini alarak kentin geleceğini inşa etmeyi, kentte birlikte çalışarak daha yaşanabilir bir İzmit için ‘Ben de varım’ deme cesareti gösteren 104 kişiyi tebrik ederek kendileriyle yakın zamanda bir araya gelmek istediklerini ifade etti.