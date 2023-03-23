Kenti ortak akıl ile yönetmeye büyük önem veren İzmit Belediyesi Fikirhane İzmit Projesiyle tüm vatandaşlara ‘Haydi İzmit, Hayal Et, Gerçek Olsun!’ diyerek fikirlilerini alacakKOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi İzmitliler için daha iyi bir yaşam alanı oluşturmak için yeni bir proje başlattı.

Fikirhane İzmit adı verilen projenin amacı, şehrin çeşitli konularında toplumun fikirlerini ve düşüncelerini almak ve bu bilgileri kullanarak şehrin geleceğini inşa etmek. Proje tüm İzmitlilerin katılımına açık. Projede kullanılacak bir internet sitesi aracılığıyla İzmit Belediyesi şehirdeki herkesin düşüncelerini, önerilerini ve fikirlerini toplayabilecek. Site, kolay kullanımı ve basit arayüzü sayesinde herkesin katılımını kolaylaştıracak. Vatandaşlar fikirlerini https://www.fikirhaneizmit.com/ adresi üzerinden paylaşacak.

PROJEYE KATILIM TEŞVİK EDİLECEK

Ayrıca, şehrin çeşitli yerlerine konuşlandıracak kiosklar ile de vatandaşların düşünceleri alınacak. Bu kiosklar, şehir merkezindeki önemli noktalarda yer alacak ve vatandaşların projeye katılımını teşvik edecek. Proje sayesinde, İzmit’in farklı konularında birçok etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikler, şehir planlama, proje, seminer, konferans, sanat, konser, yarışma ve festival gibi çeşitli konularda olacak. Etkinliklerde, vatandaşlar fikirlerini sunabilir, tartışabilir ve gelecekteki projelerin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

Projeyle, İzmit’te birlikte çalışarak daha iyi bir gelecek inşa edilmesi amaçlanıyor.

Projenin devamı olarak, topluluk fikirlerini topladıktan sonra, İzmit Belediyesi bu bilgileri kullanarak şehrin daha iyi bir geleceğe kavuşması için emek harcayacak. Toplanan fikirler, belediye ve diğer yerel yönetim organları ile paylaşılacak ve gelecekteki projelerin geliştirilmesinde kullanılacak

Bunların yanı sıra, İzmit’in daha sürdürülebilir bir geleceğe sahip olması için çok çeşitli projeleri geliştirilecek. Bu projeler, enerji verimliliği; çevre koruma, atık yönetimi, su kaynakları yönetimi gibi konuları kapsayacak ve şehrin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak. İzmit Belediyesi vatandaşları projenin ilerleyişi hakkında düzenli olarak bilgilendirecek. Bu sayede, toplumun projeye katılımı artacak ve İzmit şehrinin daha iyi bir geleceği için ortak bir çalışma yürütülebilecek.