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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM), kadınların toplumsal sorunlar karşısında sürdürülebilir, adil çözümler üretmesini sağlamak için düzenlenen sosyal inovasyon programı eğitmeni Mekatronik Mühendisi Doç. Dr. Hüseyin Üvet kursiyerler için “fikirlerini masaya yatırdılar” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa'da bulunan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM), yenilikçi fikirleri ve projeleriyle topluma katkıda bulunmayı ve kendi işini kurmayı hedefleyen kadınlar için sosyal inovasyon ve girişimcilik eğitimi başlattı. 80 kadının katılımıyla gerçekleşen eğitim 18-19 Ocak’ta gerçekleşti. Kursiyerler yuvarlak masa grup çalışmalarıyla belirlenen konularda girişimcilik modelleri hakkındaki fikirlerini masaya yatırdı. Kadınlar toplumsal sorunlara yönelik mevcut çözümlerden daha etkin, verimli, sürdürülebilir, adil ve yaratılan değerin bireylerden önce bir bütün olarak topluma kazandırıldığı yeni bir çözüm olarak öne çıkan sosyal inovasyon eğitiminde yaratıcı fikirler geliştirdi.

ASSİM’de sosyal inovasyon eğitimini veren Doç. Dr. Üvet katılımcıların fikirlerini toplumsal yarara dönüştürürken aynı zamanda ekonomik kazanç elde edebilmeleri, gelir modelleri oluşturabilmeleri ve fikirlerini sunarken yaşanacak ikna süreçleri üzerine tartışabildikleri bir eğitim ortamı oluşturduklarını ifade etti. Doç. Dr. Üvet eğitime katılan kadın katılımcılar için “Katılım çok güzel. Çok güzel çalışmalar yaptılar. Yuvarlak masa grup çalışmalarıyla birlikte fikirlerini masaya yatırdılar” diye konuştu.

Sosyal inovasyon eğitimine katılan Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Meziyet Avcı, Muratpaşa Belediyesi’nin tüm kurslarını takip ettiğini dile getirdi. Eğitim programını öğrenince proje yazma, girişimcilik, proje ve inovasyon üzerine bilgilerini artırmak istediğini söyleyen Avcı, projelendirme anlamındaki eksikliklerini eğitim programıyla giderdiğini belirtti.

Eğitime katılan bebek ve doğum fotoğrafçısı Burcu Tuzluoğlu, kamu yönetimi ve fotoğrafçılık alanında eğitim aldığını belirtirken “Her iki disiplini bir arada kullanabileceğim ve toplumda güzel projelere imza atmak niyetinde olduğum için bu eğitimi gördüğümde çok ilgimi çekti” dedi. Eğitim programının dolu dolu geçtiğini ve çok keyif aldığını söyleyen Tuzluoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bundan sonrası için eminim ki Antalya'da güzel projelere imza atacağız. Eğitimi son derece faydalı buldum. Bu tip eğitimler gerçekten arttırılmalı. Özellikle kadın girişimciler için çok güzel örnek oluyor. Sonuçta çevremizde biz faydalı rol modelleriz. O yüzden ben çok kıymetli buluyorum. Kesinlikle destekliyorum eğitimleri.”