“Fikrine Sahip Çık” yarışması; bu yıl Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Destek Patent’iniş birliği ile hayata geçiriliyor.

Gürok Grup, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Destek Patent A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen "Fikrine Sahip Çık Patent Hackathon Yarışması" için iş birliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi.KÜTAHYA (İGFA) - Dumlupınar Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza törenine; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat,Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, Gürok Grup Teknopark Direktörü Ayhan Erdoğan ve Gürok Grup FSH Müdürü Sara Sülünkatılım gösterdi.

Patentlerle başlayan yeni dönem

Üniversite sanayi iş birliğinin en etkili örneklerinden biri olan törende rektörler, patent ve buluşların sanayiye aktarılmasının ve sanayi dünyasındaki sürekli gelişim ve değişimin kritik önemine dikkat çektiler. LAV markasının dünya çapında bir marka haline gelme sürecinde yaşadıkları zorlukları paylaşan Esin Güral, geçmişte benzer tasarımlarla karşılaştıklarını ve bu süreçte tasarım ile patentlerin katma değerli üretim için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

“Patent bilincini arttırmak, büyük önem taşıyor”

Gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat; “Geçtiğimiz yıl, ‘Fikrine Sahip Çık’ yarışmasını liseler arasında gerçekleştirerek büyük bir ilgi uyandırdık. Geleceğimizin liderleri olan gençlerimizin projeleriyle gurur duyduk. Bu yıl ise bu heyecan vericiprojeyi daha da ileriye taşıyarak, Kütahya'nın değerli iki üniversitesinin iş birliğiyle hayat geçiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese içten teşekkürlerimi sunar, yarışmamızın ilham verici bir yolculuğa dönüşmesini dilerim” dedi.

“Bu çalışma üniversiteler için önemli bir fırsat”

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz ise; “Üniversiteler, ülkemizin kalkınmasında patentler ve buluşlar için lokomotif görevini üstleniyor. Üniversitelerde yazılan tez konuları mutlaka patent araştırması yapılarak yayımlanmalı. Patent arşivlerindeki bilgiler kullanılarak daha hızlı inovasyon yapılması mümkün olacaktır. Böylece patentlenebilir buluşların müracaat sonrası sanayide kullanılması da kolaylaşacaktır. Yenilik araştırması yapılmış bu çalışmaların sanayide kullanılması katma değerli ürün üretimini hızlandıracak ve teknolojik değeri olan bu çalışmalar ihracat rakamlarına da yansıyacaktır. Bu çalışma inovatif üniversiteler için önemli bir fırsat yaratacaktır.” açıklamalarında bulundu.

