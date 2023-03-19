Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, 24-26 Mart tarihleri arasında Tekirdağ’da düzenlenecek olan Bölgesel Lig müsabakaları öncesinde hazırlıklarını Tarık Almış Spor Salonu’nda sürdürüyor.MANİSA (İGFA)- Türkiye Voleybol Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında bulunan Kadınlar Bölgesel Voleybol Ligi müsabakalarına katılacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Caner Doğançay yönetiminde tamamen altyapı oyuncularından oluşan kadrosuyla, Kadınlar 2. Ligi’ne yükselmeyi hedefleyen yeşil beyazlı temsilcimizde antrenmanlar Tarık Almış Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

24-26 Mart tarihleri arasında Tekirdağ ilinde oynanacak olan müsabakalarda Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk etapta Tekirdağ Atatürk İlköğretim Okulu, Tekirdağ Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor Kulübü, Çanakkale Ezine 22 Eylül Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Grup lideri olan takım, ikinci grup müsabakalarına katılacak.

İkinci grup müsabakalarında da yine zirvede yer alan ekip, direkt olarak 2. Lige yükselme hakkı elde edecek.