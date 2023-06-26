Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Millî Erkek Voleybol Takımı'nı kutladığı bir paylaşım yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon olan A Millî Erkek Voleybol Takımı‘nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, 'Filenin Efeleri'ni yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.