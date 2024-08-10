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A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2024 Paris Olimpiyatları'nda Brezilya ile çıktığı 3.'lük mücadelesini kaybetti. FRANSA (İGFA) - A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları üçüncülük maçında Brezilya’ya 3-1 mağlup oldu ve olimpiyat dördüncüsü oldu.

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