A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD’yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.ANKARA (İGFA) - Büyük bir başarıya imza atarak 2018’nin ardından ikinci kez finale yükselen Filenin Sultanları, şampiyonluk maçında Çin ile karşılaşacak. Millilerimiz bu galibiyetin ardından dünya sıralamasında da 358.49 puanla ikinci sıraya yükseldi.

16 Temmuz’u 17 Temmuz’a bağlayan gece 01.30’da oynanacak final mücadelesi TRT Spor’dan canlı yayınlayacak.

ABD – Türkiye: 1-3

Salon: College Park Center

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Wojciech Maroszek (Polonya)

ABD: Drews, Lanier, Washington, Hancock, Robinson, Ogbogu, Wong-Orantes (L) (Skinner, Frantti, O’Neal, Thompson, Rettke)

Türkiye: Elif, Eda, İlkin, Vargas, Zehra, Ebrar, Gizem (L) (Ayça Derya, Cansu)

Setler: 21-25, 14-25, 26-24, 25-27