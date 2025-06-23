Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın da ilgiyle takip ettiği etkinlik, sporseverleri bir araya getirirken Mudanya Belediyesi, sosyal medya paylaşımında, “Filenin Sultanları’na 9-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak Hollanda etabında başarılar diliyoruz” mesajıyla milli takıma desteklerini iletti.

Mudanyalılar, milli takımın nefes kesen performansını dev ekranda takip ederek takımlarına destek oldu.

Mudanya Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2025 Milletler Ligi’nde Brezilya ile oynadığı maçı Mütareke Meydanı’nda dev ekranda yayınlayarak vatandaşlarla buluşturdu. BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2025 Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) Brezilya karşısındaki heyecan dolu mücadelesine ev sahipliği yaptı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.