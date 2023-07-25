Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Beştepede resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre, Türkiye-Filistin ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirileceği, işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacağı kaydedildi.

Toplantıda Filistin-İsrail meselesi bağlamındaki son gelişmelerin yanısıra diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de görüşmelerin gündeminde yer bulması öngörülüyor.

https://youtu.be/lxqLn6B5S-g