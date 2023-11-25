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Bursa Osmangazi Belediyesi, düzenlediği programla Filistin’e ölenler ve tüm şehitler için dua ve ilahiler okuttu.BURSA (İGFA) - Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde TRT Sanatçısı Bahadır Özüşen, tasavvuf müziği konseri verdi. Verilen konserde TRT sanatçısı birbirinden değerli ilahileri seslendirdi. Yeşil Camii Müezzini Ali Yasir, Filistin’e ölenler ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okudu. Okunan duaların sevabı Filistin’de İsrail katliamı altında hayatını kaybedenlerin ve tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen programa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Binbaşı, Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Gülşah Cebelli Öncel ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Binbaşı, sanatçı Bahadır Özüşen ve Yeşil Camii Müezzini Ali Yasir’e hediye takdim etti.