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Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel çalışma döneminde kendisine eşlik eden muhtarlarla bir araya geldi. Mevcut meclis üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi adaylarının da katıldığı buluşmada Filiz Başkan 25 yıl boyunca Zafer Mahallesi’nde muhtarlık yapan Derviş Dede’ye teşekkür plaketi verdi.

İZMİR (İGFA) - Yerel yönetimin en önemli paydaşlarından biri olarak nitelendirdiği ve sık sık bir araya geldiği muhtarlarla buluşan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, hem çalışma dönemine ilişkin bir değerlendirme yapmak hem de Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi adayları ve muhtarları bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Filiz Başkan; “Geçtiğimiz beş yıl içerisinde birçok şey yaptık. Farklı durumlarla karşılaştık. İlk defa muhtarlık yapanlar ve daha öncesinde muhtarlık yapanlar da bilirler ki; bu dönem zor bir dönemdi, farklı bir dönemdi ama hep beraber bu dönemi atlatmak için çaba sarf ettik” dedi.

25 yıl boyunca Zafer Mahallesi’nde muhtarlık yapan ve bir sonraki dönem için aday olmayacağını belirten Derviş Dede’ye hizmetleri için teşekkür eden Filiz Başkan; “Yıllarını hizmet için vermiş olan, kendi mahallesi için çaba sarf eden, vatandaşları için çaba sarf eden ama artık ben yerimi gençlere vermek istiyorum diyen bir muhtarımız var. Zafer Mahallesi Muhtarımız Sayın Derviş Dede. O yüzden hepiniz adına Derviş Muhtarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kendisine 25 yıl boyunca güvenen Zafer Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Derviş Dede; “25 yıl bu görevi yaptım. Çok teşekkür ediyorum. Seçilecek olan arkadaşıma başarılar diliyorum” dedi.

Filiz Başkan tüm muhtarlara teşekkür ederek Derviş Dede ‘ye plaket verdi.