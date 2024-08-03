Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, İl Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Burdur’da gerçekleştirilen İl Belediye Başkanları Toplantısı’na katılan Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ile bir araya geldi.

Heyet, İl Belediye Başkanları Toplantısı öncesinde Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’i makamında ziyaret etti.

Toplantı, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp ve Burdur Veteriner Hekimler Odası Başkanı Kazım Üstüner'in gerçekleştirdiği açılış konuşmaları ile başladı.

Toplantıda, Dr. Murat Bolat tarafından "Süt Üreticiliği Özelinde Tarımda Dijital Dönüşüm ve Alternatif Finansman" konulu bir sunum gerçekleştirildi. Ardından, Veteriner Hekim Doç. Dr. Cemallettin Ayazoğlu’nun "Et ve Süt Üretimi Nasıl Arttırılır?" ve "Akıllı Teknolojilerin Belediyelerde Kullanımı" başlıklı oturumların görüşülmesi ile toplantı sona erdi.

Başkan Gencan Akın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer Belediye Başkanları ile Burdur’da gerçekleştirdikleri toplantının önemini vurguladı. Yerel yönetimlerde genel politikaların güçlendirilmesi ve halkın en iyi hizmeti alabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Gencan Akın, işbirlikleri sayesinde daha etkili ve sürdürülebilir çözümler üretmeye devam edeceklerini belirtti.