Türkiye'de 13 Aralık Cuma günü vizyona girecek "Hain" filminin fragman haberi Avrupa'da 172, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde 130 farklı yayın organında yer bularak sinema tarihimizde eşi görülmemiş bir başarıya imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Fix360 Entertainment yapımı olan ve 13 Aralık Cuma günü seyirciyle buluşacak "Hain" filminin fragmanı, uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı.

Fragman haberi, Associated Press'ten Arab Newswire'a, Reuters'tan Finance Yahoo'ya kadar dünyanın önde gelen haber platformlarında yer alarak toplamda 303 medya kanalında yayınlandı.

Film, şubat ayından itibaren İngilizce, Arapça, Fransızca ve Almanca ‘dublajlı’ olarak uluslararası arenada da otuzdan fazla ülkede vizyon yolculuğuna başlayacak.

TÜRK İSTİHBARATININ VE KADININ GÜCÜ

Dünya sahnesinde son yıllarda ön plana çıkan Türk istihbaratının gücünü ve yetkinliğini vurgulayan "Hain" aynı zamanda alt metinde Türklerin köklü askeri geçmişini ve kahramanlık geleneğini de günümüze taşıyor. Satranç oyununu andıran senaryosuyla film, Türkiye’de ve dünyada kendini ‘seçilmiş’ sayan iktidar sahiplerinin entrikalarla dolu dünyasını ele alıyor. Gücü elinde tutan bu grubun sarsılmaz sanılan düzeni, kadın ajanlar tarafından yerle bir edilirken intikam dolu hikaye sinemanın büyüsüyle beyazperdeye taşınıyor.

Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Erkan Petekkaya, Yurdaer Okur, Meltem Beydilli, Ali Düşenkalkar, Itır Esen ve Zeynep Şarlıgil , Engin Benli, Ümit Çırak, Elif Bilgetekin gibi isimleri bir araya getiren, Türk istihbaratının derinliklerinde geçen bu sürükleyici hikaye aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle seyirciye nefes kesen bir macera sunmaya hazırlanıyor.