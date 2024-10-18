Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve SAÜ ortaklığıyla bu yıl 10’uncusu düzenlenen Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali, yine film sanatının kalbinin attığı yer oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Üniversitesi ortaklığında bu yıl 10’ncusu düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali kapanış programıyla son buldu.

44 farklı ülkede 2 bin 533 yapımın başvurduğu ve finalist 20 filmin yarıştığı, Türk sinemasının duayen isimlerinin katıldığı festivalde şölen tadında bir final yapıldı ve ödüller sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle organize edilen uluslararası festival, bu yıl Türk sinemasına yıllarca hizmet etmiş, Canan Perver, Temel Gürsu, Ayfer Özcan, Suna Selen, Yavuz Karakaş, Ali Yılmaz, Kaya Ererez, Şermin Hürmeriç, Mahmut Cevher, İncilay Özdemir, Mustafa Uzunyılmaz, Ali Düşenkalkar, Engin Şenkan, Pelin Akil, Necdet Kökeş ve A. Selim Tuncer'eonur ödüllerini takdim etti.

ONUR ÖDÜLÜ FİLİSTİNLİ YÖNETMENİN

Programın MÜSİAD Onur ödülü ise Filistinli yönetmen Navras Abu Saleh’e verildi.44 farklı ülkeden 2 bin 533 yapımın başvurduğu festivalde sinemanın duayenlerinin bulunduğu ana jürinin seçimleriyle kurmaca ve belgesel kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

Kurmaca kategorisinde yönetmenliğini Yaşar Güney Yurdakul’un yaptığı ‘Kötü Bir Gün’ adlı kısa film birincilik ödülüne layık görülürken, belgesel kategorisinde ise yönetmenliğini Mert Kartal’ın yaptığı ‘Kırmızı Çanta’ adlı kısa film birinciliği kazandı.

Gençleri kültür ve sanatla buluşturmak için çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Sanat toplumların ve şehirlerinin gelişmişlik seviyesinin en önemli göstergesidir. Biz bu anlamda şehrimizde yapılan faaliyetlerin devamını, kültür ve sanattaki eksiklerimiz gidermek için çalışıyoruz. Gençlerimizi kültür ve sanatla buluşturmaya çalışıyoruz. Anılarımızla dolu olan AKM’yi yeniden düzenliyoruz. Önümüzdeki ay şehrimizde devlet tiyatrolarını ve sanatçılarını ağırlayacağız” dedi.

“DERDİ OLMAYANIN FİLMİ OLMAZ”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise, “Film çekmek için bilgiye ve derde ihtiyacınız var. Derdi olmayanın filmi olamaz. Kısa film için ise dijital uygarlık çağına uygun hikâye anlatım biçimidir. Kısa filmcinin parası yoktur, hikayesi vardır. Kısa film uzun metraj filmden çok daha zordur. O nedenle bugün burada festivale katılan tüm genç arkadaşlarımızı kutluyorum. Festivalin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İşte ödül alan filmler;

Kurmaca kategorisi 1- Kötü Bir Gün (Yaşar Güney Yurdakul)

2- Shelter (Öymen Ulusoy)

3- My Dad’s Wife (Nina Galindo) Belgesel Kategorisi 1- Kırmızı Çanta (Mert Kartal)

2- Safranbolu’nun Altın Çiçeği (Başak Çardak)

3- DEQ (Furkan Aydın)