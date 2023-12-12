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Ekipler, yapılan müdahaleyle yangını kısa sürede söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı.

Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesinde bulunan film stüdyosunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Gebze'de bulunan bir film stüdyosundaki yangını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi söndürdü. KOCAELİ (İGFA) - Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesinde bulunan film stüdyosunda çıkan yangını Kocaeli İtfaiyesi söndürdü.

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