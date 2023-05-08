U-17 Elit Lig’de final maçına çıkacak olan Kocaelispor’da 8 futbolcu konakladığı otelde zehirlendi. Yönetimin maçın ertelenmesine dair yaptığı başvurunun ise reddedildiği öğrenildi.

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U-17 Elit Lig kategorisinde Kocaelispor ile Yomraspor saat 18.00’de final maçına çıkacak. Antalya’da oynanacak olan maç öncesi şok bir gelişme yaşandı. Kocaelisporlu 8 futbolcunun, konakladığı otelde zehirlendiği öğrenildi. Yenilen yemekten sonra ortak şikayetleri bulunan futbolcular, otel odasında dinlenmeye çekildi. Ayrıca Bursa Yıldırımspor’da 5, Bursaspor’da da 4 futbolcunun zehirlendiği öğrenildi. Kocaelispor yönetiminin federasyona maçın ertelenmesi için yapmış olduğu başvuru ise reddedildi. Taraflardan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.