2022-2023 Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu final serisinde rakibi Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni 31-30 yenen Beykoz Belediyesi, 1-0 öne geçti.ANKARA (İGFA) - Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da konuk ekip 12-9 önde kapattı. Beş maç üzerinden oynanan final serisinin ikinci maçı 8 Haziran Perşembe günü İstanbul'da Recep Şahin Köktürk Salonu'nda saat 15.30'da oynanacak. Final karşılaşmaları TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Spor Toto ile Beşiktaş Yurtbay Seramik arasında yapılacak üçüncülük müsabakaları ise 7, 10 ve 11 Haziran tarihlerinde oynanacak.

KADINLAR SÜPER LİGİ'NDE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜÇÜNCÜ OLDU

2022-23 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi Play-off'unda oynanan üçüncülük maçı serisinde rakibi Armada Praxis Yalıkavak karşısında 2-0 üstünlüğe ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi lig üçüncüsü oldu.

Bodrum Binnaz Karakaya Salonu'nda 1 Haziran'da oynanan maçı 40-32 kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugün İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı da 39-27 kazanarak lig üçüncüsü oldu.