2025 Borsa ve Yatırım Stratejileri Zirvesi, Borsa İstanbul’da yatırım dünyasının önemli isimlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. A1 Capital Yatırım tarafından organize edilen bu önemli etkinlik, yatırımcılara piyasaların son durumunu analiz etme, yeni stratejiler keşfetme ve sektörün önde gelen isimlerinden değerli bilgiler edinme fırsatı sunacak.İSTANBUL (İGFA) - Yatırım dünyasının geleceğine ışık tutacak 2025 Borsa ve Yatırım Stratejileri Zirvesi, 7 Aralık 2024 tarihinde Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Sermaye piyasalarının yenilikçi gücü A1 CapitalYatırım liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan zirvede; makroekonomik beklentiler, piyasa dinamikleri ve yatırım stratejileri gibi kritik konular ele alınacak.Katılımcılara finansal bilgi birikimlerini artırma fırsatı sunacak olan zirve,piyasalardaki güncel durumu analiz etme ve 2025 yılına dair yeni perspektifler kazanma imkânı da sağlayacak.

2025 yılı için geliştirilen yatırım stratejilerinin ele alınacağı zirve, finansal okuryazarlığı artırmayı hedefliyor. Etkinlik programında; faiz, kur ve borsa arasındaki etkileşim, veri analiz yöntemleri ve doğru pozisyon alma stratejileri gibi konular ele alınacak. Ayrıca, yatırım fonu stratejilerine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşılacak. Zirvenin sonunda düzenlenecek panelde ise katılımcılar, sektörün önde gelen isimlerine sorularını yönelterek piyasa dinamikleri hakkında daha geniş bir perspektif kazanacak.

ZİRVEYE KATILANLAR ÖZEL HEDİYELERLE BULUŞACAK

Etkinliğe katılan yatırımcılar, finansal bilgilerle donanmanın yanı sıra özel hediyelerle de buluşacak. Yatırımcılara, piyasaları daha etkin analiz etmelerine olanak tanıyan gelişmiş finansal araçlar sunan “Finnet 2000 Plus” üyeliği hediye edilecek. Ayrıca, Türk finans sektöründe önemli bir eser olarak değerlendirilen Burton G. Malkiel’in “Borsada Rastgele Seyir” kitabı, katılımcıların yatırım stratejileri ve piyasa psikolojisi üzerine bilgi birikimini artıracak bir kaynak olarak sunulacak.

Tüm yatırımcılara açık ve ücretsiz olarak düzenlenen zirveye katılım için kontenjanlar sınırlı tutuluyor. Zirveye katılım sağlamak isteyenlerin A1 Capital’in internet sitesindeki zirve sayfasından erken kayıt yaptırmaları önem taşıyor.

