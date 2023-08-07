Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen fındık alım fiyatlarını da açıkladı. TMO'nun fındık alım fiyatlarını Giresun kalite 84 TL, Levant kalite 82,50 TL olarak duyuran Erdoğan, alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1,65 TL'den başlayan prim verileceğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen fındık alım fiyatlarını, Kabine toplantısı ardından gerçekleştirdiği Millete Sesleniş konuşmasında duyurdu.

Yaz döneminde açıklanan çeşitli alım fiyatları üreticimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Erdoğan, "Fındığın ihracatımıza yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. Bu sene 125 tonluk bir rekolte bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni üreticileri korumak için yeniden görevlendirdik. Fındık alım fiyatı Giresun için 84 TL, levant için 82,50 TL olarak belirlendi. Alımlarda kilogram başına 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.