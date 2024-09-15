Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki fındık üreticisi Yusuf Kalyoncu, hasat sonrası fındık tüccarlarına ve hükümete sitem dolu sözlerde bulundu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Hasat yaptığı fındığın sezon sonunda yok fiyata satıldığını dile getiren fındık üreticisi Yusuf Kalyoncu, "Böyle bir dünya böyle bir rezillik olmaz devlet 130 TL Fındık fiyatı açıklamış 80 TL'ye tüccar fındık alıyor. Üretici işçi çalıştırıyor, esnafa borçlanmış, çocuklarını okutuyor topladığı fındığı satmak zorunda hep zarar hiç toplamamak daha iyi, köylü’ yü şehre mahkum ediyorlar. Artık üretmekten vazgeçeceğiz.” diye konuştu.

Kaynak: igf