Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 30 Ağustos Fındıkpınarı Zafer Kupası Futbol Turnuvası final maçı bugün oynanacak Menteşspor-Davultepespor karşılaşması ile sona eriyor. Saat 16.30’da başlayacak ve heyecan dolu geçmesi beklenen mücadele sonunda kazanan ekip şampiyonluk kupasına kavuşacak.MERSİN (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve 37 takımın katıldığı turnuvada, yarı final müsabakalarında rakiplerini penaltı atışlarıyla eleyen Menteşspor ve Davultepespor kupa için mücadele edecek.

Kuyulukspor ile Tepeköyspor arasında oynanacak 3.’lük maçının ardından başlayacak final müsabakasının ardından Kupa Töreni düzenlenecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi toplamda 112 karşılaşmanın gerçekleştirildiği bu yıl ki organizasyona ‘Şehit Polis Memuru Sedat Gezer Sezonu’ ismini vermişti.