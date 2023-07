Cittaslow Finike’nin kokulu limonu ve Hicaz Narı, Uluslararası Nuh’un Ambarı (Ark Of Taste) listesine kabul edildi.Batı Akdeniz TV / ANTALYA (İGFA) - Dünya genelindeki yerel ürünleri korumak, küçük üreticinin kalkındırılması ve tüm dünyanın bu ürünleri tanımasını sağlamak amacıyla Slowfood Biyoçeşitlilik Vakfı’nın İtalya’da 2003 yılında başlattığı Uluslararası Nuh’un Ambarı Listesi’ne (Ark of Taste) Finike’nin kokulu limonu ve Hicaz Narı da dahil edildi.

Finike’ye özgü doğal tatların ve Finike’nin kültürel tarihinin tüm dünyaya duyurulması adına çalışmalara devam eden Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike İlçe Tarım Müdürlüğü, Finike Ziraat Odası, Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği, Finike Belediye Slowfood Antalya Conviviumu ve kurucu lideri Ezgi Dursun ve convivium üyesi Mete Apaydın ile iş birliği içerisinde yürütülen, başvuruların 2 yıl önceye dayandığı zaman diliminde sona gelindiğini söyledi.

Başkan Geyikçi, Slowfood Biyoçeşitlilik Vakfı’nın amacı ve Finike’nin bu doğrultuda elde edeceği kazanımlar hakkında bilgi verdi.

Başkan Geyikçi, "Slowfood girişimi olan, dünyanın farklı ülkelerinden şeflerin bir araya geldiği ‘Chef's Alliance Projesi’ ağı kapsamında, şeflerin önceliği olan yemeklerini Ark of Taste listesindeki ürünler ile hazırlamaları isteniyor. Dolayısıyla Ark of Taste Listesi’ne kokulu limonumuzu ve Hicaz Narı’mızı kazandırmamız, şeflere ürün çeşitliliği sunuyor ve yeni tarifler geliştirme avantajı sağlıyor. Özellikle restoran ve otellerdeki kıymetli şeflerimizin yemek ve sunumlarındaki kullanımlarında, ürünlerimizin katkısının artacağını düşünüyoruz. Bu nedenle vakfın, Finike’mizin kokulu limonunu (Beyaz Limon) ve Hicaz Narı’nı Ark of Taste Listesi’ne dahil etmelerinin, ürünlerimizi daha kolay korumamıza, çoğaltmamıza ve tanıtımına yönelik projelerimize olanak sağlaması beklenmektedir” dedi.

Finike’ye özgü diğer doğal tatların ve tescilli ürünlerin de listeye dahil olmasını beklediklerini belirten Başkan Geyikçi, “İlçemiz ürünlerinden Finike Portakalı, Kızıl Limon, Yazır Üzümü ve Ernez Çam Balı hakkında da vakıf ve belediyemiz iş birliğinde çalışmalar devam etmekte olup bu ürünlerden kızıl limon ve Finike Portakalı, Slowfood Ark of Taste ekibi tarafından şu anda değerlendirilme aşamasındadır. Kokulu limon ve Hicaz Narı’mızın olduğu Ark Of Taste listesine Finike’mizin diğer tescilli ürünlerinin de dahil edilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.