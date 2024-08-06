Red Bull sporcusu Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nın (Junior WRC) 9. ayağını podyumun ikinci basamağında tamamladı.FİNLANDİYA (İGFA) - Red Bull sporcusu Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener, hafta sonu gerçekleşen Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nın (Junior WRC) 9. ayağının gerçekleştiği Finlandiya etabında podyumun ikinci basamağının sahibi oldu.

İki gün süren yarış boyunca birincilik mücadelesi veren Castrol Ford Team Türkiye ekibi Türkkan ve Erdener, Cumartesi gününü en yakın rakipleri Taylor Gill’in 20 saniye gerisinde 2. sırada tamamladı. Yarışın ikinci günü ise her etapta rakibini geride bırakarak 18 saniye farkı kapatan Red Bull sporcusu Türkkan, hafta sonunu Gill’in sadece 2.1 saniye gerisinde ikinci sırada bitirdi.

Castrol Ford Team Türkiye ile yarışan Ali Türkkan, Finlandiya etabıyla ilgili duygularını, “Son etaba kadar galibiyet için mücadele ettik. İkinci gün koşulan tüm etaplarda rakibimizi geçerek 20 saniyelik farkı 2.1 saniyeye kadar düşürmeyi başardık. Galibiyeti böyle minik bir farkla kaçırmak üzücü olsa da sezonun ikinci podyumunu yaparak yine değerli puanlar kazandık ve 4. sıraya yükseldik. Önümüzdeki yarışta yeniden galibiyet için savaşmaya hazırız.” sözleriyle ifade etti.

WRC’de sezonun 10. ayağı 5-8 Eylül tarihleri arasında Yunanistan’da gerçekleşecek. Kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı Yunanistan etabında sürücüleri sert zeminli yollar ve kavurucu sıcak hava karşılayacak.