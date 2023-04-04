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Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "ABD Dışişleri Bakanı ile ilişkilerimizi ele aldık. Finlandiya’nın NATO’ya katılım onay belgesini, NATO Kurucu Antlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD’ye teslim ettik" ifadelerini kullandı.

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Finlandiya’nın NATO’ya katılım onay belgesini, NATO Kurucu Antlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD’ye teslim etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya’nın NATO’ya katılım onay belgesini, NATO Kurucu Antlaşması uyarınca üyelik belgelerini saklayan ABD’ye teslim etti. ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

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