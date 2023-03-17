Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay sürecini başlatma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenlik kaygılarımızın giderilmesi hassasiyetine binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Meclis'teki onay sürecinin başlatılmasına karar verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da ağırladığı Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Finlandiya'nın üçlü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi adımlar attığını gördük. Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün, Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik" dedi.

"Finlandiya'nın deprem sırasında uzattığı yardım eli ve gönderilen yardımlar için teşekkür ediyorum" diye konuşan Erdoğan, Türkiye NATO'nun "açık kapı" politikasının güçlü savunucuları arasında yer aldığını söyledi.

Finlandiya ile birlikte NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç'i "teröristlere kucak açmakla" suçlayan Erdoğan, "Terörle mücadelede Türkiye'ye yönelik olumsuz adımları gördüğümüz sürece, bu nereden gelirse gelsin her türlü tavrı almaya hazırız" diye konuştu.

Erdoğan, "120 civarında teröristin listesini verdik, 'Bize verin' dedik. Teröristleri bize vermeyince, bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Sayın Başbakan iyi bir insan ama bu teröristleri bize vermediler, veremediler. Finlandiya'da bu tür şeyler yok. Bunun için de Finlandiya'ya olumlu yaklaşımımızı bugünkü imza ile gösterdik" dedi.

https://youtu.be/ysgpf8sfgp8