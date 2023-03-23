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Teklifin, Meclis seçim dolayısıyla çalışmalarına ara vermeden yasalaşması bekleniyor.

Vatan Partisi Bursa’dan Perinçek için 'imza'ya davet

Vatan Partisi Bursa’dan Perinçek için 'imza'ya davet

Toplantıya Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri de katıldı.

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