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Edirne Jandarması, firari kasten öldürme suçlusunu yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Meriç ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik araştırma ve takip başlattı.

Yapılan araştırma ve takip sonucunda, kasten öldürme suçundan 24 yıl 40 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan ve yasadışı yollardan yurt dışına kaçma gayretinde olan M.K. isimli şahıs yakalandı.

Şahsın, Meriç yakınlarında bulunan 1. derece askeri yasak bölgede saklandığı belirlendi.

Şahıs, adli işlemler ardından cezaevine teslim edildi.