Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde çalışanlarına arama kurtarma eğitimi verdi.BİNGÖL GÜNCEL TV / BİNGÖL (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bölgede kesintisiz ve güvenli elektrik arzını sürdürebilmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Fırat EDAŞ, AFAD iş birliğinde Hafif Arama Kurtarma eğitimine katıldı. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitime Fırat EDAŞ bünyesindeki 29 çalışan katıldı.

Eğitim süresince personellere olay yeri yönetimi, olay yerinde davranış şekilleri, enkaza giriş teknikleri, arama kurtarma usulleri, kurtarmada kullanılan ip ve tırmanış teknikleri, arama kurtarmada kullanılan malzemelerin teknik özellikleri, bakımı ve kullanış şekilleri gibi konular öğretildi.

15 gün süren eğitimin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, katılımcılar sertifikalarını Fırat EDAŞ Genel Müdürü Alper Erbaş ve Operasyon Direktörü Doğanay Özbay tarafından AKSA Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen bir törenle aldılar.

Fırat EDAŞ Genel Müdürü Alper Erbaş, deprem bölgesi olan Türkiye’de bu tür uygulama ve eğitimlerin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Fırat EDAŞ olarak, bölgemizde sıkça yaşanan afet durumlarına hazırlıklı olmak ve hızlı bir şekilde müdahale edebilmek adına bu tür eğitimlere büyük önem veriyoruz. Benzer eğitim süreçlerinden geçen diğer grup şirketlerimiz ile olası bir afet durumunda arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi