Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de toplam 38 ilçede elektrik dağıtım hizmeti veren Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. Elazığ'da sürdürülebilirlik ve çevre bilincinden yola çıkan ekipler daha temiz bir dünya için bir araya geldi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli’de faaliyet gösteren Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., 5-11 Haziran tarihleri ​​arasında düzenlenen Çevre Haftası kapsamında ekipleriyle birlikte çöp toplama etkinliği düzenledi.

Yeşil çevre ve sürdürülebilirliğe odaklanan Fırat Edaş, Hazar Gölü’nde biriken plastik atık, cam şişe, kâğıt ve diğer çöpleri toplayarak doğal yaşam alanlarının temizlenmesine katkıda bulundu.

Sıcak yaz günlerinin başlamasıyla birlikte çevre illerden çok sayıda yerli turistin ilk tercihi olan Hazar Gölü, önemli sayıda ziyaretçi çekti. Bingöl, Malatya ve Tunceli’den gelen destek ekipleri göl kenarında toplanarak geri dönüştürülebilir atıkları ayıkladı, ardından 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına göl kenarına çelenk bıraktı.

ÇELİK: “DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAK TOPLU SORUMLULUĞUMUZDUR”

Fırat Edaş Şirket Müdürü Müjdat, doğal kaynakları korumanın ve çevremizi temiz tutmanın toplum olarak herksin sorumluluğu olduğunu bildiklerini belirterek, "Çevre Haftası kapsamında bu asil görev için bir araya gelen saha ekiplerimize şükranlarımı sunuyorum. Son olarak temizlik çalışmalarının ardından göl kenarına çelenkler bıraktık. Şubat ayında hepimizi derinden etkileyen yıkıcı deprem. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz" diye konuştu.