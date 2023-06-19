Fırat EDAŞ, tüketicilerin elektrik sayaçlarına müdahale etmesi veya farklı adreslere taşımaları nedeniyle elektrik dağıtım hizmetlerinde sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, tüketicileri 'sayaçların kurcalanmaması' konusunda uyardıBingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), dağıtım bölgesindeki tüketicilere kesintisiz enerji sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fırat EDAŞ, sayaçların değiştirilmesi, elektrik arızasının giderilmesi, elektriğin kesilmesi veya yeniden bağlanması, demirbaşların sabitlenmesi, hatların yakınındaki ağaçların budanması gibi işlemlerin can ve mala yönelik risk oluşturduğunu ve sadece işyeri çalışanları tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Fırat EDAŞ yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ, Bingöl, Malatya, Tunceli il ve ilçelerinden gelen talep ve raporlar doğrultusunda şirketin uzman ekiplerinin Yüksek Gerilim Elektrik Tesisatı Yönetmeliği’ne (EKAT) uygun olarak ağaç dallarını budadığının altını çizdi.

Açıklamada, ağaç dallarının elektrik hatlarına temas etmesi halinde ortaya çıkabilecek can ve mal tehlikesi vurgulandı. Ekosistemin dengesi gözetilerek, kar ve rüzgarın yol açacağı zararların önlenmesine yönelik bilinçli budama işlemlerinin, şirketin uzman ekipleri tarafından gerçekleştirildiğinden de bahseden şirket, ağaçların budanmasının can ve mal kaybını önlemenin yanı sıra elektrik arızası ve diğer olası tehlike risklerini de en aza indirdiği kaydetti.

Elektrik şebekelerine sorumsuzca müdahale edilmemesi konusunda uyaran Fırat EDAŞ, alçak gerilim (AG) ve yüksek gerilim (YG) elektrik şebekelerindeki tüm bakım, onarım ve bağlantıların sadece şirketin teknik ekipleri tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Fırat EDAŞ, şahıslara ait alanlarda elektrik tesislerine veya iletkenlere ağaç devrilmesinden kaynaklanan kısa devre ve elektrik kesintilerine karşı önlem alınmasının önemine de vurgu yaptı.

İZİNSİZ ENERJİ TEDARİK OLAYLARINI BİLDİRİN

Bu arada Fırat EDAŞ, izinsiz elektrik kullanımının elektrik şebekelerinde ciddi hasarlara yol açtığını, bunun uzun süreli elektrik kesintilerine yol açtığını ve daha da önemlisi can ve mal riskleri oluşturduğunu vurguladı. Hukuka aykırı her türlü faaliyetin bildirilmesi gerektiğini vurguluyor ve kişilerin bu tür olayları bildirmek için 186 Arıza Bildirim ve Çözüm Merkezi, Fırat EDAŞ mobil uygulaması veya www.firatedas.com.tr resmi internet sitesinin bildirmeleri yönünde çağrıda bulundu.