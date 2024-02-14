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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildiğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarının devam edeceği kaydedildi.