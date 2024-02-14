Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit vermiyor.

CHP’li Yetişkin'den AYSİDER'e ziyaret CHP’li Yetişkin'den AYSİDER'e ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildiğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarının devam edeceği kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1757673337386381444