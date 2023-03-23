Fabrikaların ihtiyacı olan enerjiyi güneş enerji panelleri ile sağlamaya devam eden CW Enerji, Şanlıurfa’da faaliyet gösteren bir firma ile yaptığı iş birliği kapsamında firmaya 3362,06 kWp gücünde güneş enerji santrali kurdu.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, Şanlıurfa’da faaliyet gösteren bir firma ile iş birliği yaparak, firmanın çatısına 3.362,06 kWp gücündeki Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, dünyanın enerji ihtiyacının her geçen gün arttığını belirterek, iklim değişikliği ile mücadele edilen günümüz dünyasında enerji üretim araçlarının doğaya olan etkisinin de sürekli tartışıldığını söyledi. Yılmaz, kömür ve doğal gaz gibi kaynakların açığa çıkardıkları sera gazı emisyonları bakımından zararlı olduğuna dikkat çekerek, “Kömür ve doğal gaz gibi yenilenemez kaynaklar aynı zamanda tükenebilir kaynak oldukları için sürdürülebilir de değiller. Bu nedenle yenilenebilir kaynaklar kullanılarak enerji üretilmesi kritik bir öneme sahip. Günümüzün teknolojileri ve enerji üretim araçları arasında da güneş enerji santralleri bilinen en temiz yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alıyor” dedi.

Güneş enerjisinin dünyanın her yerine ulaşan, her yerde kullanılabilen bir enerji çeşidi olduğunu ifade eden Yılmaz, bu nedenle güneş enerjisinden elektrik üretme sistemlerine ilginin oldukça fazla olduğuna dikkat çekti.

Temiz enerji üretimi ve sürdürülebilir olması gibi avantajları nedeniyle firmaların GES kurulumuna yöneldiğini dile getiren Yılmaz, “Şanlıurfa’da faaliyet gösteren bir firma ile de iş birliği yaptık ve firmanın çatısına 3362,06 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Güneş panelleri ile firma yılda yaklaşık 2.380.000 kg karbon salınımının önüne geçecek. Aynı zamanda yılda 359 ağacın kurtarılması sağlanacak” diye konuştu.