Gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Esat Erçetingöz’ün “Flamingo Adası” isimli fotoğraf sergisi, Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşuyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Esat Erçetingöz, flamingoların doğal yaşamını belgelediği 40 özel eseri Bornovalı sanatseverlerle paylaşacak.

Flamingoların eşsiz yaşamına tanıklık etme imkânı sunan sergi, 24 Nisan 2025 saat 14.00’te Galeri Hamam Sanat’ta açılacak.

Esat Erçetingöz, sergide yer alan eserleriyle ilgili, “Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan aldığım özel izinle İzmir Kuş Cenneti’ndeki 6440 metrekarelik Flamingo Adası’nda anne flamingolar ve yeni doğmuş simsiyah yavrularının 640 kare fotoğrafını çektim. Bu sergide bunlardan seçtiğim 40 özel kareyi izleyicilere sunuyorum. İzmir’in bu eşsiz zenginliğini korumak ve bu konuda farkındalık yaratmak için fotoğrafın gücüne inanıyorum” dedi.

Bornovalıları serginin açılışına davet eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bornova sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, doğa sevgisiyle de öne çıkan bir kent. Esat Erçetingöz’ün bu değerli sergisi, doğanın bize sunduğu mucizeleri sanatsal bir dille yansıtıyor. Bornova Belediyesi olarak doğayı sanatla buluşturmak bizim kimliğimizin bir parçası. Kuş Cenneti gibi dünya çapında öneme sahip doğal alanların korunması ve bu bilincin yaygınlaştırılması için bu tür etkinliklere her zaman destek vereceğiz” diye konuştu.