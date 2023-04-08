İzmir'in turistik İlçesi Foça'da, Foça Film Platformu gönüllülerinin yardım ile çocuklar ilk defa DSLR kamera ile fotoğraf çektiler.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Foça Belediyesi'nin desteği ile düzenlenen etkinlik kapsamında, 8 Mart Yeniköy, 25 Mart Yeni Bağarası ve 8 Nisan Yeni Foça’daki çocuklar için ücretsiz olarak Fotoğraf çekimi hakkında bilgiler verildi uygulamalı olarak anlatıldı.

Yeni Foça ' da hafta sonu düzenlenen etkinlikte çocuklarla Fotoğrafçılık Atölye çalışması yapıldı. Foça Film Günleri 2022’nin En İyileri film gösterileri izlendi.

Foça Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen etkinlik 'te, 2022 Ekim ayında festival havasında gerçekleşen “5. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Günleri” nde gösterime giren 600 film arasından en çok beğenen filmler katılımcılara izletildi.

Etkinliğe katılan aileler ve çocuklar belgesel konulu filmler ve fotoğrafçılık hakkında bilgi aldılar.