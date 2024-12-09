Yunanistan’ın Selanik şehrinde ,Yunanlı sanatçı Setella Kaviar ın düzenlediği; ‘’COSMOS-Earth-HEAVENS ‘’ Uluslararası Sergisi ne katılan Foçalı Uluslararası Keçe sanatçısı Nejla Erşahin Meriç ‘Ülkemi ve ülkemin yüzyıllardır geleneksel sanatı olan Keçe sanatını ,günümüz ihtiyaç ve zevkleri doğrultusunda sanatına sentezleyerek icra ettiği eserlerini sergilemekten ve ülkemi temsil etmekten müthiş Mutluyum" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Nejla Erşahin Meriç "Yunanlı sanatçıların ,eserine ve kendisine yoğun ilgi ve sevgi gösterdiklerini bu ilginin , her ülke arasında geçmişten günümüze dayanan ve her bir sanatçının , köklerinin birer parçalarının Türkiye’de acı ve tatlı anılarının bulunduğunu içten ve sıcak duygularla bu anılarını kendisi ile paylaştıklarını ve bu sergilerin devamı olarak sanatçıları Türkiye’de düzenleyeceği sergide kendilerini ağırlamayı amaçladığını ,hepsinin katılım sağlayacakları ve Türkiye’ye gelme konusunda hem fikir olduklarını söyledi.

TÜRKİYE’ye ve Türk insanlarına bakışları sevgi özlem barındıran Yunan sanatçıların kendisine gösterdikleri sevgi ve içten davranışlarından çok etkilendiğini söyledi. Uluslar arası Keçe sanatçıları 2025 yılında Türkiye'de sergi açmak istiyorlar. oça bu sanatcılara ev sahipliği yapacak.