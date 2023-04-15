İzmir ekibi Foça Belediyespor Kulübü Taekwondo Şubesi başarılarıyla Foça’yı gururlandırıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Foça Belediyespor Kulübü Taekwondo Şubesi başarılarıyla Foça’yı gururlandırıyor.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ü ziyaret eden Taekwondo Şubesi, son günlerde katıldıkları müsabakalar, başarıları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ‘‘Türkiye Şampiyonalarında kazandıkları başarıları ile göğsümüzü kabartan Foça Belediyespor Kulübü Taekwondo Şubesi sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder, Dünya Şampiyonasına katılma hedefi ile devam eden çalışmalarında başarılar dilerim.’’dedi.

Taekwondo Antrenörü İlhan Eraslan, 1-2 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Poomsae İzmir İl Müsabakalarında kazanılan takım 5.’liği kupasını Başkan Fatih Gürbüz’e takdim etti.

2009 Yılında Antrenör Recep Başkan yönetiminde faaliyetlerine başlayan Taekwondo Şubesi, birçok başarıya imza attı. Master Recep Başkan, 2022 yılı Ağustos ayında Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından İzmir İl Temsilciliği ve 2023 Şubat ayında Dünya Taekwondo Self Defance Federasyonu tarafından Türkiye Temsilciliği görevlerine atandı. Kulüpte yetişen Muhammed Can Baykal, Rana Hilal Gök ve Fadıl Kadir Doymaz, hakem olarak göreve başladı.

18/20 Ocak 2023 MEB Yıldızlar İl Seçme Müsabakalarında Asrın Yağız Büyükyavuz 3. ve Tuğtekin Gülseren 2. oldular. 28/29 Ocak 2023 MEB Gençler İl Seçme Müsabakalarında Furkan Hasan Büyükyavuz 3. ve Umut Gurur Özdemir 3. oldular. 18 Mart tarihinde Çanakkale Şehitleri anısına düzenlenen İzmir İl Müsabakalarında Asrın Yağız Büyükyavuz 2. oldu. 1/2 Nisan 2023 Poomsae İzmir İl Müsabakaları Yıldız Erkekler kategorisinde Asrın Yağız Büyükyavuz ve 66 Yaş üstü kategorisinde kariyerinde Türkiye ve Avrupa 2.’liği ve beş kez Dünya Şampiyonluğu bulunan Şeref Kandırmış 1. ve Foça Belediyespor Kulübü 5. oldu. 3/4/5 İzmir İl Seçme Müsabakalarına katılan 8 sporcunu 4’ü derece aldı. Ela Zeliha Özdemir 2., Semi Tibet Topuksuz, Derin Kaya ve Emin Kaan İnan 3. oldular. 8/9 Nisan’da Afyonkarahisar’da gerçekleşen Türkiye yarı finallerinde Umut Gurur Özdemir 3. oldu.

Foça Belediyespor Kulübü Taekwondo Şubesi, 27/29 Nisan tarihlerinde Zonguldak’ta gerçekleşecek olan final müsabakalarında mücadele edecek.