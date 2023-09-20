Folkart’ın sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçen ve binlere öğrenciye dokunan Folkart Academy, pandemide ara verdiği eğitim sürecini başlatıyor.İZMİR (İGFA) - Kurulduğu 2017 yılından günümüze kadar binlerce öğrencinin ücretsiz eğitim aldığı Folkart Academy, pandemi nedeniyle ara verdiği eğitim hayatına yeniden başlıyor. Başvurular, 22 Eylül 2023 Cuma günü başlıyor. Detaylı bilgilere folkartakademi.com internet adresinden ulaşabilirsiniz. İlk ders zili 14 Ekim 2023 tarihinde çalacak.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz Folkart Academy eğitimlerine yeniden başlıyoruz.” dedi.

Folkart’ın artık inşaat sektörünün öncüsü bir yapı şirketi konumunda olduğunu, ama bununla yetinmediğini vurgulayan Mesut Sancak, “Biz İzmir’in kültür sanat sosyal hayatına omuz veren, şehri yücelten her organizasyonu destekleyen, İzmir aşığı bir kurumuz. Estetik yapılarımız şehirde simgeleşiyor. Ama bununla kalmıyoruz, yüzbinlerce insanı, sergilerimizle, görsel sanatlarla buluşturduğumuz Folkart Gallery örnek gösterebileceğimiz bir değerdir. Başta tiyatro olmak üzere sanatın farklı alanlarında gençlerimize ücretsiz hizmet verdiğimiz, şimdi yeniden açacağımız Folkart ACADEMY de aynı şekilde örnek bir adımdır.” diye konuştu.

Eğitimler, Folkart Towers’ta bulunan salonlarda verilecek. Başvurular, 22 Eylül 2023 tarihinde başlayacak ve folkartakademi.com internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Yetenek sınavı, mülakat, evrakların tamamlanması ve noter huzurunda yapılacak kura çekilişinin ardından kesin kayıtlar yapılacak. İlk ders zili 14 Ekim 2023 tarihinde çalacak. Eğitimler ücretsiz olacak. Folkart Academy’nin resmi internet sitesi folkartakademi.com adresinden detaylı bilgilere ulaşılabilir.